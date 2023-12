Quatro são detidos com drogas no Belo Horizonte, em VR

Quatro suspeitos de tráfico de drogas foram detido pela Polícia Militar na tarde de terça-feira (13) no bairro Belo Horizonte, em Volta Redonda. O flagrante foi na Rua do Contorno.

Com eles foram encontrados 350 pinos de cocaína, 124 sacolés de maconha, 72 pedras de crack, 10 frascos de loló e R$ 102. O material estava em uma mochila preta. No início da noite, no bairro Getúlio Vargas, em Barra Mansa, dois menores, de 16 e 17 anos, foram flagrados com 29 pinos de cocaína. A moto em que um deles estava e o celular também foram apreendidos.