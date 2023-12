A Prefeitura de Barra Mansa, através da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) e do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae), vai realizar nesta sexta-feira, dia 15, a 1ª edição do ‘Bota Fora Dengue’.

Com o objetivo de evitar o acúmulo de água parada, a ação será realizada no bairro Vila Coringa e vai recolher materiais inservíveis e volumosos. O trabalho permite combater a proliferação do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue.

Já nesta quinta-feira, dia 14, haverá uma palestra sobre Arbovirose, às 19h, na Associação de Moradores da Vila Coringa, na Rua Fortaleza, nº90, no bairro Vila Coringa.

SERVIÇO

Bota Fora Dengue

Data: 15/12 (sexta-feira)

Horário: 8h às 12h

Local: bairro Vila Coringa.