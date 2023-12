Um carro capotou na Via Dutra, em Itatiaia, na tarde de quarta-feira(13), logo após colidir com um outro veículo, deixando uma pessoa ferida. O acidente foi no km 315, na pista sentido São Paulo.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal, a vítima sofreu ferimentos leves e foi levada para um hospital. O trânsito ficou parcialmente interditado, sendo liberado após desobstrução da pista.