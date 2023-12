Foragido da Justiça é preso em Porto Real

Policiais militares, do 5º Comando de Policiamento de Área (CPA), lotados 37º BPM (Resende), com informações fornecidas pelo Disque Denúncia, prenderam na tarde de quarta-feira (13), na Rua Dezesseis, no bairro Freitas Soares, em Porto Real, um foragido da Justiça, de 22 anos.

Os agentes foram ao endereço mencionado na denúncia e abordaram o suspeito que não ofereceu resistência. Contra ele constava um mandado de prisão pelos crimes de dano qualificado, constrangimento ilegal, violação de domicílio, Lei dos tóxicos e tráfico de drogas.

O suspeito foi levado para a Delegacia de Polícia de Porto Real para o cumprimento do mandado e providências cabíveis sobre o caso.

Quem tiver informações sobre a localização de foragidos da Justiça, favor informar ao Disque Denúncia, pelos seguintes canais de atendimento:

Central de atendimento: (021) – 2253 1177 ou 0300-253-1177

WhatsApp Anonimizado: (021) – 2253-1177 (técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa)

Aplicativo: Disque Denúncia RJ

O anonimato é garantido.