Jovem é presa com pasta base de cocaína no bairro Água Limpa

A polícia Civil prendeu no final da tarde desta quinta-feira (14), uma jovem de 20 anos, após ela entregar aos agentes cerca de meio quilo de pasta base de cocaína, que estava guardado na sua casa, na Rua Cravinas, no bairro Água Limpa, em Volta Redonda.

Os policiais apuraram que a jovem estaria servindo de “mula” pra traficantes de drogas. Ela foi encontrada no local de trabalho, uma loja que fica no mesmo bairro. Assim que foi perguntada sobre o fato, a jovem começou a chorar e acabou confessando que tinha entorpecente guardado em casa.

Ela disse ainda aos agentes que a cocaína, oriunda da comunidade do Jacaré, no Rio, seria entregue a um traficante do bairro Açude, também em Volta Redonda, e que receberia R$ 400 pela guarda e entrega ao destinatário. (Foto: Polícia Civil)