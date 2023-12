Jovem é preso em Barra do Piraí por roubar e ameaçar ex-namorada

Ele também tentou estrangular o amigo dela por ciúme; fato ocorreu no bairro Muqueca

Um jovem de 21 anos foi preso em flagrante na tarde de ontem, dia 13, após ameaçar e roubar o celular da ex-namorada, e tentar estrangular um amigo dela. O caso ocorreu no bairro Muqueca, em Barra do Piraí. O relacionamento entre o agressor e a estudante de 23 anos durou cerca de um mês, no entanto, o suspeito não aceitou o término e passou a perseguir a vítima.

Segundo o delegado titular da 88ª DP, Antonio Furtado, na noite de terça-feira, dia 12, quando a jovem voltava do curso, acompanhada por um amigo, foi abordada em frente à sua casa pelo ex-namorado, no bairro Muqueca. O agressor iniciou uma agressão física contra o amigo da vítima, chegando a estrangulá-lo. A intervenção de populares foi necessária para cessar a briga.

Nessa quarta-feira pela manhã, ao sair de casa, a jovem encontrou novamente o agressor, que a ameaçou dizendo: “o que eu fiz ontem com o seu amigo não é nada perto do que eu vou fazer com você”. Ignorando a possibilidade de uma medida protetiva, o agressor advertiu que “iria arregaçar com os dois”, e ainda roubou o celular da vítima e fugiu do local. A vítima, buscando proteção, foi até a delegacia e narrou os fatos.

Durante o registro, a jovem relatou aos policiais que recentemente o ex-namorado havia postado nas redes sociais uma foto portando uma arma de fogo, elevando ainda mais a gravidade da situação. Embora a arma não tenha sido encontrada durante as buscas, o agressor foi localizado em seu local de trabalho, um supermercado, e confessou que o aparelho celular da ex estava em sua mochila.

Ele foi conduzido à delegacia, onde foi preso em flagrante. Furtado esclareceu que o agressor responderá por ameaça, violência psicológica e roubo, por conta do celular. As penas acumuladas podem chegar a 12 anos e seis meses de prisão. Paralelamente, será acusado por lesão corporal contra o amigo da jovem. O agressor, que possui antecedentes criminais, admitiu em depoimento estar “cheio de ódio no coração”.

A medida protetiva foi solicitada pela vítima e deve ser concedida pela Justiça nos próximos dias. Furtado destacou a personalidade agressiva do acusado e enfatizou que “mulheres não são objetos, e ele vai aprender isso preso”.

-Precisamos continuar refletindo sobre a importância de medidas para coibir a violência doméstica e garantir a segurança das vítimas. O “não” deve ser respeitado e entendido como um limite. E se isso não for compreendido pelos homens, nós policiais estamos aqui para cessar esses ciclos de violência – concluiu.