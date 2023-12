Patrulha do Idoso de Volta Redonda atende a 16 casos de violação de direitos em novembro

Serviço que atua no combate a situações de violência também realizou visitas a instituições que cuidam de idosos na cidade

A Patrulha de Proteção ao Idoso de Volta Redonda divulgou o balanço dos atendimentos realizados em novembro. Ao todo, 16 casos de violação de direitos da pessoa idosa foram atendidos em novembro – sendo nove homens e sete mulheres – com idades entre 60 e 89 anos. O serviço também realizou 20 visitas a instituições que cuidam de idosos na cidade e participou de eventos e palestras ao longo do mês.

A maior parte dos casos (68,75%) atendidos pela Patrulha surgiram de denúncias ou através do Núcleo de Atendimento ao Idoso (Nuai), que fica na delegacia da Polícia Civil de Volta Redonda (93ª DP). Quase metade das agressões (43,75%) tiveram os filhos como autores, seguidos por vizinhos e o cônjuge – esposa ou esposo.

Entre as suspeitas de violência mais frequentes estão: maus-tratos e violência psicológica, com 54,54% do total, seguido por outros crimes como furto, dano ao patrimônio (15,15%), violência física (12,12%) e negligência (6,06%) e outros.

Patrulha do Idoso: projeto pioneiro a favor da vida

A Patrulha do Idoso é um serviço pioneiro criado pelo secretário municipal de Ordem Pública, tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa, em junho do ano passado. Ela atua no combate a situações de violência, além de levar informações à sociedade sobre os direitos da Melhor Idade.

Por meio de palestras, a Patrulha leva informações à sociedade sobre os direitos dessa parcela da população, com a entrega de exemplares do Estatuto do Idoso e explicações sobre a legislação em vigor. Com apoio da Smas (Secretaria Municipal de Assistência Social) e da Smel (Secretaria Municipal de Esporte e Lazer), a Patrulha de Proteção ao Idoso tem atuado em grupos de convivência onde estão mais presentes os idosos.

Durante as apresentações da Patrulha do Idoso, os participantes assistem a um teatro com situações que simulam os tipos de violência que podem acometer os idosos. O objetivo é que todos os moradores de Volta Redonda possam reconhecer situações de violência e procurem ajuda necessária através da Patrulha de Proteção ao Idoso. Em novembro, foi dado início a um ciclo de apresentações em escolas.

“Quando oferecemos segurança a esses idosos, nós estamos garantindo qualidade de vida e respeito a eles. Volta Redonda vai continuar investindo e avançando ainda mais nas garantias dos direitos dos idosos. Queremos que todos os moradores conheçam o trabalho da Patrulha de Proteção ao Idoso e sejam capazes de reconhecer uma situação de violência, procurando a ajuda necessária”, salientou o secretário Luiz Henrique.

Além do secretário de Ordem Pública, também participaram das visitas as coordenadoras da Patrulha do Idoso e do projeto Advogado Social da Smas, Elizabete Teixeira e Adriele Gama, respectivamente; o inspetor da Guarda Municipal de Volta Redonda (GMVR), Gilson do Carmo; os guardas Ana Lúcia e Nunes, e o psicólogo Victor Sobral, que atuam na patrulha; e a psicóloga do Nuai, Viviane Aredes.