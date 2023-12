A Polícia Civil prendeu nesta quinta-feira (14), no bairro Santa Cruz II, em Volta Redonda, um homem de 44 anos. A prisão é referente a um mandado de prisão expedido pela Justiça, na quarta-feira (13), por homicídio qualificado.

Segundo o Delegado Vinícius Coutinho, ele era gerente do tráfico no bairro e o trabalho de investigação aponta que o suspeito praticava homicídios a mando de um traficante que, mesmo do interior do sistema prisional, continuaria comandando o tráfico no bairro.

Ele foi levado para a Delegacia de Polícia da cidade para o cumprimento do mandado e providências cabíveis.