A Polícia Militar deflagrou na manhã desta quinta-feira (14), uma operação contra a criminalidade no bairro Siderlândia, em Barra Mansa.

Com informações sobre um suspeito praticando o tráfico de drogas nos predinhos do bairro Santa Izabel, a equipe montou um cerco e conseguiu deter o homem com uma arma de fogo com cinco munições e uma mochila contendo 42 tiras de maconha, 25 pinos de cocaína, 27 pedras de crack, 2 rádios transmissores, 1 bateria de rádio, 1 carregador de bateria, 1 cinto tático e R$109 em espécie.