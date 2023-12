Um acidente envolvendo dois caminhões, ocorrido na madrugada desta sexta-feira (15), no km 275, da Via Dutra, próximo à entrada de Volta Redonda, deixou um caminhoneiro de 44 anos com ferimentos leves. Ele foi levado para um hospital da cidade.

O motorista, que dirigia um caminhão frigorífico, informou não ter visto o veículo da frente, colidindo em sua traseira. O outro condutor, 52 anos, não sofreu ferimentos.

A pista ficou com a faixa da esquerda interditada até a retirada do veículo acidentado.