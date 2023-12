Homem é baleado e morre no Hospital do Retiro

Um homem de 28 anos foi assassinado na manhã desta sexta-feira (15) em Volta Redonda. Ele morreu no Hospital do Retiro, na Avenida Jaraguá, para onde foi levado já em parada cardiorrespiratória.

A vítima foi identificada como Moisés Machado Bernardo e foi socorrida por populares à unidade médica. No hospital, policiais militares apuraram que Moisés chegou em estado grave e os médicos tentaram manobras para reverter o quadro da vítima por 30 minutos, mas sem sucesso.

O caso foi registrado na delegacia e está sendo investigado. No momento desta publicação, as circunstâncias do crime ainda eram desconhecidas.