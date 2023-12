Gael Duvilierz Costa, de 3 anos, recebeu alta na última quarta-feira (13) do Hospital Santa Cecília, em Volta Redonda, após 57 dias internado. Mas a alta foi mais que especial. No dia anterior, ele havia escrito uma cartinha para Papai Noel e colocado na árvore de Natal do hospital, pedindo um patinete do Batman.

Sensibilizada, a equipe do hospital não apenas comprou o patinete como organizou uma verdadeira festa para entregar o presente ao menino, com muitas bolas e animação.

“Estou muito agradecida por todo tratamento que meu filho teve desde o momento que chegou até hoje, no momento da alta, com esta surpresa. Ele foi tratado como um príncipe o tempo todo”, afirmou Cintia dos Santos Duvilierz Silva, mãe de Gael.

A diretora Julia Vieira parabenizou a equipe pela iniciativa e destacou que iniciativas como esta ajudam o hospital a se tornar mais acolhedor, especialmente para crianças. “Sabemos como pode ser difícil para uma criança passar um tempo em um hospital e, por isso, tudo o que pudermos fazer para que esse momento seja mais leve, devemos fazer. Ficamos encantados com o envolvimento e engajamento de toda a equipe nessa ação”. (Fotos: Divulgação)