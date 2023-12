Um motorista de aplicativo, de 30 anos, foi assaltado no início da madrugada desta sexta-feira (15) durante uma corrida em Volta Redonda. Portando uma pistola, o criminoso, acompanhado de outras duas pessoas, ordenou que o condutor seguisse para o bairro Roma II, onde foi deixado e o seu carro levado.

De acordo com a Polícia Militar, o motorista pegou o trio no Centro da cidade após solicitação de corrida com destino ao bairro Jardim Tiradentes. Durante o trajeto, foi anunciado o assalto e o motorista foi obrigado a entregar o seu Chevrolet Ônix preto RJF-1F96.

Além disso, os bandidos pegaram dois celulares, identidade, três cartões de crédito e R$ 200 em espécie. Em seguida, eles foram sentido Centro novamente. A vítima acionou a PM e rondas foram feitas na tentativa de localizar os criminosos, mas sem sucesso.

O caso foi registrado na delegacia da cidade. Qualquer informação sobre o veículo pode ser passada ao 153 da Guarda Municipal ou ao 190 da Polícia Militar.