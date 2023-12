Ele chegou a ser preso em 2019, acusado de envolvimento na morte de um Policial Militar, quando este abastecia seu carro em um posto de gasolina, em Resende

Policiais militares do 5º Comando de Policiamento de Área (CPA), lotados 37º BPM (Resende), com informações fornecidas pelo Disque Denúncia (2253-1177), prenderam na tarde desta quinta-feira (14), na Estrada Resende Campo Belo, S/N, Itapuca, Resende/RJ, o criminoso, foragido da Justiça, Elias Junior Oliveira Zamluti Soares, vulgo “Juninho Bocão” ou “Júnior”, de 32 anos.

Policiais quando em patrulhamento, receberam a informação da localização do criminoso, no endereço mencionado e realizaram a abordagem e conseguiram prender o foragido, que não ofereceu resistência no ato da prisão.

Contra ele constava um Mandado de Prisão, expedido pela 2ª Vara Criminal de Resende/Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, Nº do Mandado de Prisão: 0802930-46.2022.8.19.0045.01.0001-18, pelo crime de Roubo e Extorsão, com Tipificação Penal Lei 2848, 157, § 2Aº;§ 2º; com pedido de prisão preventiva. Ele ainda possui anotações criminais pelos crimes de Roubo (Artigo 157 do CP) e Homicídio (Artigo 121 do CP).

Ele chegou a ser preso em 19 de novembro de 2019, acusado do envolvimento da morte 2º sargento da PM Alexandre Balbino da Silva, de 44 anos, lotado no 37º BPM, e morto em setembro do mesmo ano, quando abastecia em um posto de combustível as margens da Rodovia Presidente Dutra, no bairro Paraíso, em Resende.

Diante dos fatos, o criminoso foi levado à 89ª DP (Resende), onde foi cumprido Mandado de prisão e tomadas a medidas cabíveis sobre o caso. Depois ele foi encaminhado a unidade prisional de SEAP/RJ, onde ficará à disposição da Justiça.

Quem tiver informações sobre a localização de foragidos da Justiça, favor informar ao Disque Denúncia, pelos seguintes canais de atendimento:

Central de atendimento: (021) – 2253 1177 ou 0300-253-1177

WhatsApp Anonimizado: (021) – 2253-1177 (técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa)

Aplicativo: Disque Denúncia RJ

O anonimato é garantido.