Corpo encontrado no rio Paraíba do Sul em VR é de jovem desaparecido

O corpo encontrado no Rio Paraíba do Sul no fim da manhã deste sábado (16) é de Jordan Patrício Venâncio da Silva, de 21 anos. A informação foi confirmada pela família ao Informa Cidade no fim da tarde deste sábado (16).

Jordan estava desaparecido desde a última sexta-feira (15) quando saiu de sua casa, no bairro Ponte Alta, para ir ao trabalho. No momento desta publicação, não foi possível saber se o corpo estava com marcas de violência. O cadáver foi visto boiando por populares na Avenida Adalberto Almirante de Barros Nunes, a Beira-Rio, na altura do Projeto Vida.