Um grave acidente envolvendo três caminhões, ocorrido no final da tarde deste sábado (16), no km 478, no bairro Camorim Pequeno, em Angra dos Reis, deixou um caminhoneiro morto e quatro pessoas feridas.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, uma vítima foi socorrida em estado grave e outra em estado moderado. As outras duas vítimas foram atendidas por volta das 19 horas. A PRF informou que o condutor de um caminhão estava guinchando outro e colidiu contra um terceiro caminhão que seguia no sentido contrário. (Foto: PRF/Divulgação)