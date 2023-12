Ônibus atinge muro de residência em Rialto, distrito de Barra Mansa

Um ônibus bateu em um muro de uma residência na tarde deste sábado (16), no distrito de Rialto, em Barra Mansa. O acidente foi na Rua Antônio Ferreira Pinto Júnior.

De acordo com a prefeitura, o motorista do ônibus perdeu o controle da direção e atingiu o muro e, com o impacto, parte da estrutura foi derrubada. Ninguém ficou ferido. Ainda segundo a prefeitura, na segunda-feira (18), um responsável da empresa irá até a residência conversar com o proprietário.

A Guarda Municipal de Barra Mansa se encontra no local. Foto: Redes sociais