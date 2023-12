Operação Foco apreende mais de 18 mil produtos com suspeita de falsi

Agente da Força Especial de Controle de Divisas – Operação Foco – apreenderam mais de 18 mil produtos com indícios de falsificação. As ocorrências foram registradas entre a noite de sexta-feira e a madrugada deste sábado (16), no posto de controle fiscal de Comendador Levy Gasparian, na BR-040. Os produtos estavam em um ônibus de viagem e em uma caminhonete, ambos abordados durante fiscalização de rotina.

Por volta de 21horas os agentes abordaram uma caminhonete com mais de 9 mil cuecas de marcas famosas, todas com suspeita de pirataria. O motorista contou aos agentes que saiu da cidade de Bicas, em Minas Gerais, e seguia para o município de Belford Roxo, na Baixada Fluminense. Ele foi encaminhado para a delegacia de Três Rios e liberado após prestar esclarecimentos.

A segunda ocorrência foi registrada por volta das 3horas de sábado. Um ônibus foi abordado e, após buscas, os agentes encontraram mais de 10 mil produtos suspeitos de falsificação. O ônibus vinha de Nova Serrana, em Minas, e seguia para Duque de Caxias, na Baixada Fluminense.

Número recorde

Entre os anos de 2022 e 2023, o Programa Operação Foco Divisas, da Secretaria de Estado da Casa Civil, apreendeu mais de cem mil toneladas de produtos com indícios de falsificação.

Combustível

Na última quinta-feira o Programa Operação Foco realizou a Operação Cinturão Metropolitano, resultando na apreensão de mais de 40 mil litros de combustível.

Também foram apreendidos mais de 300 mil maços de cigarros com documentos irregulares, além da apreensão de um simulacro de pistola.