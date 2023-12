Um acidente ocorrido na manhã deste sábado, causou a morte de um idoso de 77 anos, no km 480, da Rodovia Rio-Santos (BR-101), em Angra dos Reis. Ele estava a caminho de um hospital na cidade para fazer hemodiálise, quando a ambulância que fazia o transporte, da prefeitura de Mangaratiba, bateu no meio fio, tombou e colidiu com um caminhão no acostamento.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o caminhão estava parado a serviço de manutenção da estrada. O idoso chegou a ser levado para o Hospital da Japuíba, mas não resistiu aos ferimentos. Um homem e uma mulher, que também estavam na ambulância, também foram levados ao hospital, sem ferimentos graves. Eles já receberam alta.

O motorista do caminhão não se machucou.