Voltaço apresenta novo uniforme para a temporada 2024

Neste sábado, dia 16, o Volta Redonda apresentou os novos uniformes para a temporada 2024, no espaço Vivace Eventos. Produzida pela Pratic Sport, fornecedora de material esportivo do clube, as camisas 1, 2 e de goleiro possuem uma homenagem ao 70º aniversário do município de Volta Redonda que acontece no próximo ano, com a frase “70 anos”.

Os atletas Felipe Avelino, Raphinha, Júlio César e Henrique Silva desfilaram com a nova Armadura de Aço. O evento ainda contou com a presença do presidente Flávio Horta, diretores e conselheiros, funcionários do clube, ex-jogadores, artistas locais e torcedores.

Em 2024, o Volta Redonda disputará o Campeonato Carioca, a Copa do Brasil, a Série C do Campeonato Brasileiro e a Copa Rio.