17ª Corrida da Paz retorna com sucesso de público em Volta Redonda

Prova aconteceu na noite de sábado (16) com a participação de mil corredores do município e da região

A 17ª edição da Corrida da Paz, promovida pela Prefeitura de Volta Redonda, retornou com sucesso de público e atraiu centenas de pessoas, que foram acompanhar a competição na noite de sábado (16).

Mil corredores participaram desta edição de 2023, a premiação foi dada do primeiro ao quinto lugar nas categorias feminino e masculino com a entrega de troféus.

Vencedores

Feminino: Valéria da Silva Baptista; Lucineia Sampaio Viana; Kize de Oliveira Silva; Andreia Alexandra de Souza; Rute da Silva Gaspar.

Masculino: Damião da Silva Rodrigues; Cristian Rodrigues; Tauan Silva Duarte; Osvaldo Júnior Soares de Souza; Adriano Leal de Oliveira.

Entre os moradores de Volta Redonda, ganharam troféus os três primeiros lugares, também para homens e mulheres.

Clayton da Silva; Gabriel Martins Arruda Sousa e Rogério Alessandro Silva.

Marcia Regina de Faria; Rejaine Aparecida de Oliveira e Kelvia Heringer.

A 17ª Corrida da Paz premiou ainda todos os corredores que completaram o percurso com medalha pela participação.

Também receberam troféu os três primeiros colocados – feminino e masculino – em cada faixa etária: até 19 anos; 20 a 24 anos; 25 a 29 anos; 30 a 34 anos; 35 a 39 anos; 40 a 44 anos; 45 a 49 anos; 50 a 54 anos; 55 a 59 anos; 60 a 64 anos; 65 a 69 anos; 70 anos acima.

Percurso de sete quilômetros

A largada da 17ª Corrida da Paz aconteceu às 19h30 na Rua 558, no bairro Nossa Senhora das Graças (ao lado do Estádio Municipal Sylvio Raulino de Oliveira – Estádio da Cidadania). E o percurso seguiu pela Avenida Lucas Evangelista, Ponte Dr. Murilo César, Avenida Almirante Adalberto Barros Nunes (Beira-Rio, sentido Aero Clube), Avenida Ministro Salgado Filho e retornou à Beira-Rio até esquina com a Avenida Ministro Salgado Filho).

O retorno ao Estádio da Cidadania foi pela Beira-Rio, Avenida Ministro Salgado Filho, Beira-Rio novamente (sentido Barra Mansa), Ponte Pequetito Amorim (faixa da direita), Elevado Engenheiro Raul Dias Paes Leme, Rua 12 de Outubro e ruas 543, 574, 535-E, 535-C, 535-D, 574, 539-A, 562 e 545.