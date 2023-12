Acidente deixa um ferido na Dutra em Barra Mansa

Um acidente ocorrido no início da noite de sábado (16), na altura do km 292, da Via Dutra, em Barra Mansa, deixou um motorista, de 36 anos, com ferimentos.

No local os policiais rodoviários federais apuraram que o condutor do veículo Hyundai HB20, com placas de Barra Mansa, havia perdido o controle do carro e colidido contra a defensa metálica na lateral da via.O condutor alegou ter sido fechado por um caminhão, mas, não foram encontrados indícios de interação com outro veículo durante o atendimento do acidente.

Apesar de não apresentar sinais de embriaguez o condutor se negou a fazer o teste do etilômetro, sendo multado em R$ 2.934,70 e poderá ter a suspensão do direito de dirigir. A princípio ele havia dispensado atendimento médico, mas no decorrer dos procedimentos relativos à ocorrência, ele informou aos policiais que estava sentindo dores no peito, sendo socorrido pela equipe de resgate e levado para a Santa Casa de Barra Mansa.