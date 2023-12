Homem cai de viaduto e fica gravemente ferido na Dutra em Resende

Um homem, de 41 anos, caiu de um viaduto e sofreu ferimentos graves na noite de sábado (16), na altura do km 303, na Via Dutra, em Resende. A Polícia Rodoviária Federal informou que ele estava acompanhado do irmão quando tropeçou.

O incidente aconteceu nas proximidades da entrada do Polo Industrial. Eles estavam caminhando pela margem da rodovia, quando o homem caiu sobre o asfalto da pista de retorno sob o viaduto e foi socorrido por uma equipe da concessionária ao Hospital de Emergência.

Não há informações sobre seu quadro de saúde.