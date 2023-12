Um homem de 45 anos procurado pela Justiça por roubo foi preso na manhã deste domingo (17) na Avenida Amaral Peixoto, em Volta Redonda.

De acordo com a PM, contra o suspeito havia um mandado de prisão pelo crime emitido pela 1ª Vara Criminal de Barra Mansa no dia 8 do mês passado. Ele recebeu voz de prisão e foi levado à delegacia, onde está à disposição da Justiça.

No sábado (16), também na Amaral Peixoto, um jovem procurado por roubo foi preso por policiais do Segurança Presente. Ele possui mais de 30 anotações criminais.