Na ação, foram apreendidos pinos de cocaína, maconha e crack

Policiais militares do 5º Comando de Policiamento de Área (CPA), lotados em Angra dos Reis, com informações fornecidas pelo Disque Denúncia, prenderam na tarde de sábado (16), na Avenida Teresa Pinheiro de Almeida, no bairro Vila Nova, em Angra dos Reis, três suspeitos de tráfico de drogas.

Os policiais estavam em patrulhamento quando receberam a informação de que quatro suspeitos que estavam no endereço mencionado, estavam praticando o crime de tráfico de drogas. No local os policiais conseguiram deter três. Um quarto suspeito empreendeu fuga deixando uma mochila cair, e no seu interior foram arrecadados 41 papelotes de crack, 78 pinos de cocaína, dois pedaços pequenos de maconha, três tiras de maconha, um revólver calibre 38 com numeração suprimida e um rádio transmissor.

Os suspeitos e o material apreendido foram levados para a Delegacia de Polícia da cidade, onde foram tomadas a medidas cabíveis sobre o caso. Os três foram autuados pelo crime de Tráfico de Drogas e permaneceram presos à disposição da Justiça.

Quem tiver informações sobre a localização de foragidos da Justiça e pontos de Drogas, favor informar ao Disque Denúncia, pelos seguintes canais de atendimento:

• Central de atendimento: (021) – 2253 1177 ou 0300-253-1177

• WhatsApp Anonimizado: (021) – 2253-1177 (técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa)

• Aplicativo: Disque Denúncia RJ

O anonimato é garantido.