Um jovem de 22 anos com nada menos do que 31 anotações criminais foi preso no sábado (16) no Centro de Volta Redonda. O rapaz foi abordado por policiais militares do Segurança Presente na Avenida Amaral Peixoto, nas proximidades da passagem sob o viaduto Heitor Leite Franco.

De acordo com a PM, os agentes estavam em patrulhamento quando observaram o suspeito com um “volume” na cintura. Em abordagem, os policiais encontraram duas pedras de crack dentro do boné do homem e um pino de cocaína ao lado dele. Em consultas ao sistema, foi verificado que contra o homem havia um mandado de prisão em aberto por roubo, expedido pela 1ª Vara Criminal da cidade.

O suspeito foi levado para a delegacia, onde o mandado foi cumprido. Na unidade policial, foi verificado que o homem possui 31 anotações criminais.