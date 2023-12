Motocicleta com registro de roubo é recuperada no bairro Vila Brasília

A Polícia Militar recuperou na tarde de sábado (16), no bairro Vila Brasília, em Volta Redonda, uma motocicleta com registro de roubo. O veículo foi encontrado na localidade conhecida como Servidão das Rosas.

De acordo com a PM, os agentes receberam informação de que a moto, uma Honda CG-160 Start, estava abandonada há vários dias no local. Em consultas ao sistema, os policiais descobriram que o veículo foi roubado no dia 1º de junho. A PM acionou o reboque da Guarda Municipal, que foi removida ao pátio da delegacia da cidade.