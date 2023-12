Um acidente ocorrido no final da madrugada deste domingo (17), por volta de 5h, causou a morte de dois motoristas, em Paraty. Os veículos bateram de frente, no km 556, na BR-101 (Rodovia Rio-Santos).

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, os condutores tinham 56 e 51 anos e morreram no local. O trânsito chegou a fluir no sistema “pare e siga” por cerca de 1 hora e meia, mas já foi normalizado.