Forças de segurança da cidade mantêm fiscalizações para combater veículos com adulteração no escapamento ou outras infrações ao código de trânsito

A Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop), através da Guarda Municipal de Volta Redonda (GMVR), já retirou mais de 400 motocicletas com escapamento adulterado, as populares “motos barulhentas”, das ruas da cidade. O balanço corresponde as ações ocorridas de janeiro de 2021 até novembro deste ano. Além da GMVR, a Polícia Militar também atua na repreensão a prática.

O secretário municipal de Ordem Pública, tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa, afirmou que as forças de segurança mantêm as fiscalizações para combater os veículos com essas adulterações e outras irregularidades que infringem o Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

“É comum recebermos diversas reclamações de moradores que são afetados pelos barulhos, principalmente os idosos, as pessoas enfermas, os animais e até mesmo os trabalhadores que muitas vezes trabalham em regime de turno e precisam ter o descanso. Então essas motos causam problemas sérios na perturbação do sossego da cidade por onde andam. A Guarda Municipal e as outras forças de segurança estão atentas e realizando fiscalizações constantes. Por isso, retirar um veículo barulhento que causa diversos transtornos à população além de cumprir com a lei é utilidade pública”, disse o secretário municipal de Ordem Pública.

Combate aos ‘rolezinhos’ e denúncias

Durante os últimos meses, os chamados “rolezinhos” – encontros de motociclistas em que costumam ser praticadas infrações de trânsito pelas ruas da cidade – foram constantemente combatidos pelas forças-tarefas coordenadas pela Semop. Por meio de fiscalizações estratégicas, as forças de segurança obtiveram êxito no recolhimento desses veículos, no entanto, o secretário Luiz Henrique destacou a importância da participação popular.

“Já retiramos centenas de motos das vias públicas com essas características e continuaremos, incansáveis, para retirarmos todas de circulação. O sucesso das operações também se deve ao apoio popular. Porque a segurança pública se faz com a participação de toda a sociedade. Vamos continuar com as operações, por isso é importante que os moradores denunciem. Qualquer denúncia sobre motocicletas barulhentas ou outras irregularidades pode ser feita através dos números 153 (Guarda Municipal), 190 (Polícia Militar) e 197 (Polícia Civil)”, orientou Luiz Henrique. Fotos: Divulgação