Suspeito morre após invadir casa de Policial Militar em Barra do Piraí

Um homem de 27 anos foi morto com um tiro na cabeça, após invadir a casa de um policial militar em Barra do Piraí, na noite de sábado (16). A ocorrência aconteceu na Rua Otávio Gomes Carneiro, no bairro Vila Helena.

Ele estava na companhia de mais três suspeitos e quando avistaram uma guarnição da Polícia Militar, saíram correndo. Os outros correram para ruas próximas, mas o homem acabou invadindo a casa do policial, sendo atingido por um tiro na cabeça.

Ainda de acordo com a Polícia Civil, o homem tinha anotações criminais por ameaça, corrupção de menores, furto, homicídio, tráfico de drogas, receptação, roubo a estabelecimento e resistência.