Unidade também adquiriu também uma autoclave para o centro cirúrgico

O Hospital Municipal Dr. Munir Rafful (HMMR), o Hospital do Retiro, em Volta Redonda, segue investindo em alta tecnologia para melhorar cada vez mais o atendimento aos pacientes. A unidade recebeu nesta semana um novo e moderno aparelho de tomografia e também uma autoclave, equipamento utilizado para esterilizar materiais e artigos médico-hospitalares por meio do calor úmido, para o centro cirúrgico.

A diretora-geral do hospital, Márcia Cury, destacou que o novo tomógrafo está passando pelas últimas adequações e deverá entrar em funcionamento já nesta semana.

“Antes, a tomografia era feita fora do hospital e precisávamos de uma grande logística, até com a utilização de uma UTI móvel, para levar o paciente ao local do exame. Agora, ela poderá ser feita aqui na unidade, agilizando este processo e, consequentemente, trazendo mais conforto e qualidade no atendimento”, ressaltou.

O prefeito Antonio Francisco Neto, que se recupera de cirurgia durante as férias, falou sobre a chegada dos novos equipamentos.

“Essa é uma das maiores demandas que temos. Já conseguimos aumentar o número de tomografias feitas no Hospital Regional, mas faltava ter um aparelho moderno em nossa rede. Agora não falta mais. Sabemos que ainda temos muita coisa para fazer, muitos investimentos para fazer, mas nossa saúde está avançando”, afirmou.

Outros investimentos

O Hospital do Retiro também adquiriu outros novos equipamentos durante este ano. Em agosto, a unidade recebeu quatro novos aspiradores portáteis e 13 novas mesas cirúrgicas. Já no primeiro trimestre de 2023, a estrutura tecnológica do hospital foi reforçada com três macas de alto padrão; ultrassom de última geração; bisturis eletrônicos (eletrocautérios); focos cirúrgicos (equipamentos de iluminação das mesas de cirurgia); e elevador elétrico para a transferência de pacientes.

Além de novos equipamentos, o hospital também vem investindo na sua estrutura física. Em maio, foram inaugurados 30 novos leitos, com isso, a unidade ampliou sua capacidade de 152 para 182 leitos – um aumento de quase 20% – passando a ser reconhecido como hospital de grande porte, se juntando à outra unidade desse modelo (Hospital São João Batista), dando suporte à alta complexidade hospitalar do município.

Já em outubro deste ano, foi inaugurada a primeira Sala de Estimulação Sensorial do programa “Laço Azul”, que atende na unidade médica quase 600 crianças com autismo e auxilia no desenvolvimento da comunicação e na autonomia delas. A iniciativa é uma parceria da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) e o UniFOA (Centro Universitário de Volta Redonda).

“Os investimentos que a secretaria de Saúde vem realizando visam melhorar o atendimento em toda a rede, não apenas nos hospitais, mas também na Atenção Primária. Entregamos as reformas de mais de 30 unidades básicas e outras serão reformadas em 2024. É um trabalho diário para que possamos ter uma saúde pública de qualidade”, afirmou a secretária municipal de Saúde, Maria da Conceição de Souza Rocha.