Jovem é espancado em saída de boate em Valença

Um jovem de 19 anos foi espancado após deixar uma boate no fim da madrugada de domingo (17) em Valença. Ele foi encontrado por policiais militares sentado no meio-fio da Rua Padre Luna, no Jardim Dona Angelina.

De acordo com a PM, ele estava com a cabeça ensanguentada. Aos policiais, o rapaz disse que na saída da festa foi agredido por vários homens, mas que não sabia dizer quem eram os agressores. O jovem foi levado a uma UPA (Unidade de Pronto Atendimento), onde foi medicado.

Em seguida, foi encaminhado para a delegacia, onde foi orientado a voltar na unidade policial com mais informações sobre ocorrido para os agentes iniciarem uma investigação.