Na ação, foram apreendidas pedras de crack, maconha, comprimidos de ecstasy e pinos de cocaína

Policiais militares com informações fornecidas pelo Disque Denúncia Angra, apreenderam no Morro Santo Antônio, no Centro de Angra dos Reis, um adolescente de 15 anos praticando o tráfico de drogas.

Os agentes estavam em patrulhamento no local quando receberam a denúncia. Na parte alta do morro eles localizaram o menor com um rádio transmissor, 13 tiras de maconha, 15 pedras de crack cinco comprimidos de ecstasy, 162 pinos de cocaína, um pote de pó Royal contendo cocaína e R$5.

Ele foi levado para a Delegacia de Polícia de Angra dos Reis, juntamente com o material apreendido para as providências cabíveis.

Na mesma noite, outro adolescente de 13 anos também foi apreendido com drogas na mesma localidade.

Quem tiver informações sobre a localização de pontos de drogas, favor informar ao Disque Denúncia, pelos seguintes canais de atendimento:

• Central de atendimento: (021) – 2253 1177 ou 0300-253-1177

• WhatsApp Anonimizado: (021) – 2253-1177 (técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa)

• Aplicativo: Disque Denúncia RJ

O anonimato é garantido.