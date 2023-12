Menor é apreendido com drogas no Centro de Angra dos Reis

Policiais militares, com informações fornecidas pelo Disque Denúncia, apreenderam na noite de domingo (17), no Morro do Santo Antônio, no Centro de Angra dos Reis, farto material entorpecentes que seriam comercializados na região.

Os agentes estavam em patrulhamento quando foram informados sobre um suspeito que estaria na varanda de uma casa abandonada, praticando o tráfico de drogas. Na ação, um menor de 13 anos foi apreendido com uma mochila contendo 15 tiras de maconha, 23 pedras de crack, 201 pinos de cocaína, dois lança perfumes, um rádio transmissor, uma base de carregamento de rádio e um celular.

O adolescente e o material apreendido foram levados para a Delegacia de Polícia de Angra dos Reis, onde foram tomadas a medidas cabíveis.