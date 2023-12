Volta Redonda promove melhorias para usuários do Restaurante Popular

Obras envolveram recuperação e pintura de bancos, troca de toldo para proteção da chuva e do sol e revitalização da fachada

A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (SMI), realizou obras de melhorias para os usuários do Restaurante Popular da cidade. Localizado no bairro Aterrado, o espaço ganhou intervenções na fachada e no espaço de espera dos usuários do serviço.

“Reparamos e pintamos os bancos que ficam na calçada; o toldo antigo, que estava rasgado, foi trocado por um novo a fim de proteger os usuários do sol e da chuva. Pintamos o muro e revitalizamos toda a fachada do local”, explicou a secretária municipal de Infraestrutura, Poliana Moreira, acrescentando que o serviço contou com apoio do setor de Pintura da secretaria de Comunicação (Secom).

Administrado por uma empresa privada, com subsídios e coordenação da prefeitura, o Restaurante Popular é um equipamento ligado ao Setor de Segurança Alimentar, da Secretaria Municipal de Assistência Social (Smas). O local oferece alimentação de qualidade a custo baixo para a população. O café da manhã sai a R$ 1,50 para a população, e o almoço por R$ 3,50.

O cardápio do almoço inclui salada de folhas e de leguminosas; acompanhamento (arroz branco, feijão preto ou carioca); guarnição; proteína (carne); suco; e sobremesa. Nos dias de suínos ou pescados, o restaurante oferece ovos como opção. O café da manhã conta com pão francês com margarina, além de café ou café com leite.

O Restaurante Popular funciona de segunda a sexta-feira, das 7h às 9h (desjejum), e das 10h30 às 14h30 (almoço), e está localizado na Avenida Integração, no bairro Aterrado. Fotos de divulgação