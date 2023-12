A K-Infra Rodovia do Aço anuncia a conclusão e a iminente liberação total do tráfego na obra de infraestrutura no km 285 da BR-393 (Rodovia Lúcio Meira) para esta segunda-feira (18).

O projeto foi iniciado em 11 de setembro de 2023 e envolveu a recuperação de elementos de drenagem e a correção de um processo erosivo na alça de interseção que dá acesso à cidade de Volta Redonda, no sentido Barra do Piraí, pela Radial Leste. Este trabalho foi essencial para garantir a segurança e eficiência da via.

O plano da obra foi desenvolvido em estreita colaboração com a Prefeitura de Volta Redonda, assegurando a observância rigorosa de todas as medidas de segurança e eficácia. Todas as etapas foram realizadas seguindo o cronograma previsto.

Com a conclusão da reforma, o tráfego será totalmente restabelecido, trazendo benefícios significativos para os moradores locais e usuários da rodovia.