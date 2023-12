O Disque Denúncia divulgou nesta terça-feira (19) que vai recompensar com R$ 5 mil quem der informações que levem à identificação e prisão dos autores do roubo de um fuzil da Aman (Academia Militar das Agulhas Negras), ocorrido no mês passado. A arma roubada é um FAL de calibre 7.62mm.

O roubo aconteceu no dia 12 de novembro deste ano. O fuzil estava com soldado do Batalhão de Comando e Serviço (BCSv), na parte interna da Aman.

O comando da academia militar instaurou, como é de regra, um Inquérito Policial Militar (IPM) para apurar o episódio e identificar os responsáveis. A Aman é uma instituição militar de ensino superior que forma boa parte do alto oficialato do Exército brasileiro.

As denúncias que levem à recuperação da arma e prisão dos responsáveis pelo roubo podem ser feitas pelos canais do Disque Denúncia, nos quais não é preciso a pessoa se identificar: Central de atendimento: (21) 2253-1177 ou 0300-253-1177; WhatsApp Anonimizado: (21) 2253-1177 (técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa) ou pelo aplicativo Disque Denúncia RJ (Imagem: Reprodução)