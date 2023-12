Homem é preso por suspeita de furto em restaurante no bairro Retiro

A Polícia Civil prendeu nesta terça-feira (19) um homem de 32 anos, suspeito de furto a um restaurante, no bairro Retiro, em Volta Redonda.

O proprietário do restaurante forneceu as imagens das câmeras do local e o suspeito foi localizado ainda no bairro, logo após o arrombamento, na parte da manhã. Foi levada uma quantia em dinheiro, mas o valor não foi informado. Também não foi encontrado com o preso o valor levado.

O suspeito foi levado para a Delegacia de Polícia da cidade, onde foi constatado que ele possui mais 12 anotações criminais, a maioria por roubo ou furto.