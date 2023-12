Mais um suspeito de matar consultor esportivo é preso em Volta Redonda

A Polícia Civil de Volta Redonda prendeu na tarde desta terça-feira (19) o segundo suspeito de participar da execução do consultor esportivo Rodrigo Cardoso Guedes, de 31 anos, em novembro deste ano. O homem também foi capturado no Monte Castelo, mesmo bairro onde, mais cedo, outro suspeito de matar Rodrigo foi capturado com uma pistola na cintura, que pode ter sido usada na execução.

De acordo com a Polícia Civil, contra ele havia um mandado de prisão pelo crime. O suspeito estava em um bar e foi abordado no momento em que se preparava para fugir em um carro de aplicativo. Ele, de acordo com as autoridades, era comparsa do suspeito preso no início da tarde.

O corpo de Rodrigo foi encontrado no dia 14 do mês passado, no alto de um morro do Monte Castelo, sete dias depois de sua família comunicar na delegacia da cidade o seu desaparecimento. O par de tênis de Rodrigo e o carro da vítima foram encontrados abandonados um dia antes no local. (Fotos: Polícia Civil)