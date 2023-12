Menor é apreendido em Barra Mansa suspeito de assassinato de idoso

Policiais civis de Barra Mansa apreenderam na manhã desta terça-feira um adolescente de 17 anos, morador da Vila Ursulino, suspeito de envolvimento no assassinato de um idoso de 74 anos. O crime foi no mesmo bairro, no dia 10 de outubro deste ano. A vítima morreu baleada em frente da casa onde morava.

A apreensão se deu após investigações da delegacia da cidade. Outros dois suspeitos foram presos uma semana depois do homicídio.

Os mandados foram expedidos pela Justiça de Barra Mansa. O adolescente vai responder por fato análogo a homicídio qualificado e pode ser submetido a medida de internação por até três anos.

De acordo com a polícia, o apreendido tem antecedentes por tráfico de drogas, associação para o tráfico e porte ilegal de arma de fogo. (Foto: Polícia Civil)