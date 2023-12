Integrantes da Orquestra de Cordas de Volta Redonda e Coro Infantojuvenil, participantes do projeto Volta Redonda Cidade da Música – que beneficia cerca de quatro mil jovens com o ensino de música –, fizeram uma apresentação especial natalina na tarde desta terça-feira (19) para os pacientes internados no Hospital São João Batista (HSJB). Com regência da maestra Sarah Higino, as orquestras de violinos e violas, acompanhadas pelo Coro Infantojuvenil, os músicos e cantores interpretaram diversas músicas na unidade.

“É muito importante para nós que os jovens conheçam outros espaços, incluindo um lugar como o São João Batista. Eles fizeram a apresentação nos corredores em frente aos locais onde os pacientes estão internados, incluindo o setor de pediatria”, adianta

Além dessa apresentação especial, a orquestra e o coro tiveram outros compromissos na agenda. Na última sexta-feira (15) aconteceu o concerto natalino no Cine Nove de Abril; nessa segunda-feira (18) houve uma apresentação na Igreja Presbiteriana (Avenida Presbiteriana, 590 – Vila Mury). “Tivemos pouco mais de 150 jovens na apresentação; é um projeto que fazemos anualmente nas igrejas de Volta Redonda, na Páscoa nos apresentamos na Igreja de Santa Cecília (no bairro Vila Santa Cecília).

A programação teve a Orquestra de Cordas interpretando peças de Samuel Barber, Edward Grieg e Antonio Vivaldi, enquanto que a Orquestra II, composta por músicos iniciantes, interpretou uma obra de Vivaldi e outras de Ernani Aguiar. Os Coros Infantojuvenil e Misto interpretaram um tema clássico de Tchaikowsky e Franz Gruber, entre outros, além dos tradicionais Cânticos Natalinos.

Para encerrar a programação do ano, cerca de 50 integrantes da Orquestra de Cordas irão se apresentar nesta quarta-feira (20), às 18h, na Igreja Matriz de Angra dos Reis, tendo o Natal como tema. Eles retornam à cidade depois de uma apresentação de sucesso no mesmo local, no mês de julho.

Balanço

Após o concerto em Angra dos Reis, os músicos e estudantes fazem uma pausa para recomeçarem 2024 com força total. Sobre o ano que se aproxima do fim, a maestra comemora tudo o que foi realizado graças ao Volta Redonda Cidade da Música.

“Deus nos abençoou em 2023 por meio desse projeto em que lidamos com tantas crianças em jovens. Tivemos a oportunidade, no início do ano, de fazer uma apresentação na Biblioteca Nacional, no Rio de Janeiro, e no início do mês na Sala Cecília Meireles. Houve, ainda, uma apresentação na Igreja da Candelária (também no Rio) na abertura da Rio International Cello Encounter e a participação no desfile de 7 de setembro, com mais de 1.500 jovens, entre outras apresentações”, disse Sarah Higino, lembrando que houve, ainda, um intercâmbio com professores da Southern University of Mississipi (USM), que rendeu quatro bolsas de estudos para os alunos da iniciativa.

“Podemos dizer, com certeza, que o que não faltou em Volta Redonda foi música de qualidade”, encerra.