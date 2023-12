PM apreende revólver em Valença

A Polícia Militar apreendeu no fim da tarde de segunda-feira (18), em Valença, um revólver calibre 38 com cinco munições intactas. A arma foi encontrada atrás de um veículo quebrado na Rua Vovó Eleotéria, no Morro do Cruzeiro, no distrito de Santa Izabel do Rio Preto.

De acordo com a PM, os agentes faziam patrulhamento pelo local quando viram os donos do revólver sem camisa e de bermuda escura na rua. Eles correram pelo morro e abandonaram a arma no local. Os policiais fizeram buscas, mas eles não foram localizados.

A arma foi levada para a delegacia, onde o caso foi registrado. (Foto: PM/Divulgação)