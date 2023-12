Suspeito de matar consultor esportivo é preso em Volta Redonda

Agentes de 93ª DP (Volta Redonda) prenderam no início da tarde desta terça-feira (19), no bairro Monte Castelo, um homem suspeito de ser um dos autores do assassinato do consultor esportivo Rodrigo Cardoso Guedes, de 31 anos, em novembro deste ano. O corpo de Rodrigo foi encontrado no dia 14 do mês passado, no alto de um morro do mesmo bairro em que o suspeito foi localizado, sete dias depois de sua família comunicar na delegacia da cidade o seu desaparecimento.

Segundo as primeiras informações, o suspeito foi capturado com uma pistola na cintura, em uma rua do bairro. Inicialmente, dados preliminares apontavam que Rodrigo havia sido morto espancado por traficantes do bairro com ferramentas para cavar buracos, mas novas análises no corpo de Rodrigo também detectaram perfurações provocadas por tiros. Inclusive, segundo apuração do jornal, a arma encontrada com o suspeito teria sido utilizada na execução do educador físico, com ele confessando o fato na delegacia.