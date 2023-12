A Polícia Militar prendeu nesta terça-feira (19), em Volta Redonda, um homem de 28 anos suspeito de tentar aplicar um golpe em uma rede de supermercados de Volta Redonda. Ele estava acompanhado de um jovem de 20 anos que conseguiu fugir quando a fraude foi descoberta.

O caso ocorreu na filial da rede localizada na Avenida Paulo de Frontin, no Aterrado. Segundo os policiais militares acionados para a ocorrência, a dupla tentou levar cerca de R$ 3 mil em mercadorias do estabelecimento, fraudando um sistema de pontos por compras oferecido pela empresa aos clientes.

O suspeito preso mora na Ilha do Governador, no Rio. As mercadorias que ele passou no caixa foram autorizadas, mas, quando a fiscal de caixa analisou o sistema, a fraude foi detectada. A Polícia Militar foi acionada.

De acordo com informações dadas aos policiais, o jovem que estava com o suspeito detido fugiu em um GM Cobalt branco, que não foi encontrado. O suspeito detido foi levado à delegacia de Volta Redonda, onde foi preso em flagrante por estelionato. Ele teria admitido que conseguiu invadir o sistema de pontos da rede e fraudar o sistema de pontos. O caso está sendo apurado pela Polícia Civil. (Imagem: Reprodução / Google Street View)