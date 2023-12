Volta Redonda avança para concluir asfalto em 16 ruas do bairro Voldac

A prefeitura de Volta Redonda, em parceria com o Governo do Estado, concluiu nesta semana o asfaltamento de 16 ruas no bairro Voldac. Os trabalhos finais foram concentrados nas ruas Ana Silveira Amorim, Margarida Barreira Cravo, Marina Godoy Barreira Cravo e Carlos Marques. Com isso, após as festas de fim de ano uma nova frente de trabalho será aberta em outro bairro da cidade.

Para concluir os trabalhos, a empresa fez um serviço intensivo nessa segunda-feira, dia 18, com os trabalhos entrando pelo meio da noite. O prefeito Antonio Francisco Neto afirmou que a parceria com o Governo do Estado vai permitir o asfaltamento de ruas em praticamente todos os bairros da cidade. Ele destacou que a falta de manutenção deteriorou muito a pavimentação, mas garantiu que irá trabalhar para que os investimentos não sejam mais interrompidos.

“O asfaltamento é um dos pedidos que mais recebemos, mas trata-se de um serviço caro e que precisa ser bem planejado. Com o apoio do governador Claudio Castro, conseguimos retomar os serviços de asfaltamento e nossa meta é pavimentar mais de 300 ruas até o fim de 2024”, disse Neto.

Até o momento, o convênio em andamento com o governo estadual garantiu também a pavimentação de 29 ruas na região do Roma e outras 18 no Santo Agostinho. Ainda serão atendidos os seguintes bairros: Casa de Pedra, Sessenta, Siderlândia, São Luiz, Vila Brasília, Belmonte, Belo Horizonte, Açude, Conforto e Vila Rica (Tiradentes). Além disso, com recursos próprios, prefeitura também vem asfaltando trechos de vias maiores, como as Avenidas Francisco Torres e Nossa Senhora do Amparo.

Um novo convênio com o Estado está em análise para que outras regiões da cidade recebam asfaltamento.

“Além disso, seguimos fazendo seguidas operações tapa-buracos e também vamos pavimentando vias com recursos próprios. A situação melhorou, mas sabemos que precisamos avançar mais”, disse a secretária municipal de Infraestrutura, Poliana Moreira.