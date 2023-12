Jovem é preso com 15kg de cocaína na Dutra, em Piraí

A Polícia Federal prendeu em flagrante, na manhã desta quarta-feira (20), um jovem de 22 anos, por tráfico de drogas, em um ônibus que vinha de São Paulo com destino ao Rio de Janeiro, na Dutra, em Piraí.

Policiais federais montaram uma barreira policial na rodovia com o objetivo de prevenir e reprimir o tráfico de drogas e armas. Na mochila e na mala do rapaz, os agentes apreenderam 15kg de cocaína. A ação contou com a ajuda de cães farejadores.

O suspeito informou aos policiais que receberia um valor pelo transporte a droga. Ele foi levado para a Delegacia de Polícia de Piraí, onde permaneceu preso. (Foto: Polícia Federal)