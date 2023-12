Jovem é preso com drogas no bairro Santo Agostinho

A Polícia Militar prendeu na noite de terça-feira (19), no local conhecido como “Beco da linha”, no bairro Santo Agostinho, em Volta Redonda, um suspeito de tráfico de drogas, de 19 anos.

Os agentes estavam em patrulhamento quando tiveram a atenção voltada para o suspeito parado no beco, observando a movimentação de pessoas no local. Foi feita a abordagem e com ele foi apreendida uma bolsa contendo 146 pedras de crack, 93 pinos de cocaína, 36 sacolés de maconha, um relógio, um perfume e R$28. Outros dois suspeitos que também estavam no local fugiram logo após perceberam a presença da polícia.

O suspeito e o material apreendido foram levados para a Delegacia de Polícia da cidade para as providências cabíveis.