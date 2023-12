O corpo de uma mulher ainda não identificada foi encontrado no final da noite de terça-feira (19), na Rua Orlando Silva, no bairro Varjão, em Piraí. Ela não portava documentos e estava vestida com uma blusa amarela, short cinza e estava calçando chinelos vermelhos.

Segundo policiais militares que atenderam a ocorrência, o cadáver apresenta um ferimento na cabeça. Uma equipe do Samu chegou a ser acionada, mas apenas pôde constatar o óbito.