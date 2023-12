Policiais civis de Volta Redonda, coordenados pelo delegado Vinícius Coutinho, através de monitoramento de informações e inteligência, prenderam em flagrante no final da manhã desta quarta-feira (20), uma mulher, 35 anos, suspeita de ser a líder do tráfico no Morro do São Carlos.

Foi apurado pela polícia que a mulher seria a responsável pela guarda, distribuição de drogas e tarefas no morro do São Carlos. Em diligência, os agentes localizaram a base do tráfico no beco Alcedino Garcia Duarte. Ao perceber a presença dos policiais, a suspeita jogou uma bolsa no chão e tentou fugir se escondendo no 2º pavimento da base. Na bolsa foram encontrados 35 pinos contendo cocaína. Na revista ao imóvel foram encontrados mais 400 pinos contendo cocaína.

Ela foi levada para a Delegacia de Polícia da cidade, juntamente com o material apreendido, onde permaneceu presa à disposição da Justiça.