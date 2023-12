PM inicia operação após atentado contra policial em Barra do Piraí

A Polícia Militar deflagrou na manhã desta quarta-feira (20) uma operação nos bairros Vila Helena, São Luiz e Vale do Ipiranga, em Barra do Piraí, para identificar, localizar e prender os suspeitos do atentado sofrido pelo policial militar que, no último final de semana matou um homem, de 27 anos, que havia invadido sua residência, fugindo de uma abordagem policial. A ação conta com o apoio de um blindado.

o agente estava sozinho em casa quando ouviu o barulho de rojões e como já estava desconfiado de uma represália, saiu para verificar o ocorrido. Pelo menos cinco criminosos atiraram contra ele que revidou. Ele acabou sendo atingido por um tiro na perna e outro no braço. Os suspeitos fugiram por uma linha férrea.

Ele foi socorrido na Santa Casa de Barra do Piraí e teve alta na manhã desta quarta. Em frente à casa dele, a perícia recolheu 17 estojos de calibre 380, nove de calibre 9mm e cinco de calibre 380. Até o momento desta publicação não havia registro de algum suspeito preso.